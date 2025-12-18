Cerignola-Benevento, ecco i convocati di Floro Flores I calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per l'ultima uscita dell'anno solare

Sono venticinque i convocati di Floro Flores per il match di domani tra Cerignola e Benevento. Nessuna sorpresa tra i calciatori a disposizione del tecnico Floro Flores, con gli unici assenti che sono gli infortunati Russo, Ricci e Salvemini.

PORTIERI: D'Alessio, Esposito, Vannucchi

DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi:

CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia, Tsingaras;

ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello.

INDISPONIBILI: Russo, Ricci, Salvemini.