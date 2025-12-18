"Giornata del Medico e dell'Odontoiatra Sannita", sabato a Benevento Alle 16 presso il Teatro Comunale con giuramento Ippocrate e medici con 40 anni di professione

Sabato 20 Dicembre 2025 alle ore 16, il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento, ospiterà la "Giornata del Medico e dell'Odontoiatra Sannita". La Cerimonia rappresenta un momento di riconoscimento e riflessione sul ruolo fondamentale che la professione Medica e Odontoiatrica svolge nella tutela della salute pubblica, diritto inviolabile sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Nel corso della serata, organizzata dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento, saranno consegnate le pergamene commemorative come riconoscimento dei 40anni di carriera agli iscritti laureati nell'anno 1985 e i giovani iscritti nel corso dell'anno 2025 pronunceranno il Giuramento Professionale come impegno solenne a rispettare i principi etici e deontologici della nostra professione.

Il programma della manifestazione prevede i saluti di Luca Milano - Presidente OMCeO di Benevento, Giovanna Bardari - Presidente CAM OMCeO di Benevento, Carmine Chiusolo - Presidente CAO OMCeO di Benevento e delle Autorità cittadine.

Successivamente la consegna delle pergamene ai medici che hanno tagliato il traguardo dei 40 ANNI DI LAUREA (1985 – 2025)

Si parlerà, poi, de “Il valore della ricerca” a cura dell'AIL Benevento ODV “Stefania Mottola” presieduta da Pierangela Mottola.

Altro momento emozionante sarà il “GIURAMENTO di IPPOCRATE” che vedrà protagonisti gli iscritti agli albi - Medici Chirurghi ed Odontoiatri - anno 2025 con relativa consegna delle pergamene.

Ad impreziosire la serata al Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” di Benevento sarà l'Associazione musicale “Gìuseppe Verdi”: Sames Hook: Sonata sannita, Joseph Friedrich Hummel: Trio di clarinetto: Pellegrino Russo - Giacinto Grasso -Leandro Fanelli.