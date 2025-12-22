Cgil Benevento: auguri al presidente designato Confindustria Andrea Esposito "Grazie al presidente Vigorito per il rapporto corretto e improntato al reciproco rispetto"

La CGIL di Benevento rivolge i più sinceri auguri di buon lavoro ad Andrea Esposito, presidente designato dell’Unione Industriale di Benevento.

"In una fase decisiva per il futuro economico e sociale del territorio - spiega il Segretario generale sannita Luciano Valle -, l’auspicio della CGIL è che si possa costruire un rapporto intenso, costante e concreto, nel rispetto dei ruoli, mettendo al centro l’interesse generale: lo sviluppo del Sannio, la qualità del lavoro, la sicurezza, l’innovazione e la coesione sociale".

Allo stesso tempo, la CGIL di Benevento esprime "un sentito ringraziamento al Presidente Oreste Vigorito per il lavoro svolto in questi anni e per il rapporto corretto e improntato al reciproco rispetto che ha caratterizzato le relazioni tra le nostre organizzazioni.

La CGIL di Benevento conferma la propria disponibilità al confronto e al dialogo, con l’obiettivo comune di promuovere uno sviluppo equo e sostenibile e nuove opportunità di lavoro per il territorio sannita"