Benevento. Grave incidente lungo Statale Telesina, arteria chiusa FOTO Carambola tra più mezzi nei pressi svincolo Paupisi. Almeno due feriti, uno in gravi condizioni

Grave incidente stradale lungo la Statale Telesina, nei pressi dello svincolo di Paupisi. A scontrarsi una Fiat Panda ed una Volkswagen Polo. Violentissimo l'impatto tra i due veicoli. La Fiat Panda, in seguito all'urto, si è ribaltata su di un fianco. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco dal distaccamento di Telese Terme e da Benevento, i carabinieri delle Stazioni di Paupisi e Ponte e le ambulanze della Misericordia 118 e dell'Unità di Rianimazione della Croce Rossa 118.

Non semplici le operazioni di soccorso per i due malcapitati, entrambi trasportati in codice rosso al San Pio di Benevento. Il conducente della Fiat era incastrato tra le lamiere e i vigili del fuoco con i sanitari della Croce Rossa lo hanno estratto dall'abitacolo per poi trasferirlo in ospedale. Gravi le condizioni del conducente della Polo.

Statale 372 Benevento – Telese - Cainello completamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Traffico deviato da Paupisi a Solopaca.

