Tredici nuovi vigili del fuoco sanniti hanno giurato oggi a Roma Si tratta di tre ispettori antincendio e dieci vigili che hanno superato il corso di formazione

Questa mattina a Roma giuramento dei Vigili del Fuoco. Tra loro anche 13 neo assunti sanniti. Di questi 3 hanno superato le prove come funzionari (ispettori antincendi) e 10 come vigili del fuoco. Una giornata importante per i nuovi vigili del fuoco che ora saranno assegnati alle sedi di destinazione.

Come ispettori antincendio hanno giurato: Gianmarco Petito, Pierpaolo De Angelis e Silva Rossi; come vigili del fuoco, invece: Amoriello Gianluca, Bovio Stefano, Carrozza Lucio, Creta Maurizio, Finelli Antonio, Goglia Mario, Iannotti Ugo, Izzo Gianluca, Lepore Marco e Pucillo Francesco.