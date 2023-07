Sessantenne morto in una Rsa a San Giorgio del Sannio, quattro indagati Il dramma. Giovedì l'incarico dell'autopsia

Sono quattro le persone indagate per la morte del sessantenne di Benevento avvenuta sabato a Villa Felice, a San Giorgio del Sannio, la residenza sanitaria assistita di cui da tempo era ospite.

Si tratta del gestore della struttura, della moglie e di due medici, tra i quali un geriatra – sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Raffaele Tibaldi e Stefania Pavone -, che il pm Marilia Capitanio ha avvisato come atto dovuto, per permettere loro la nomina di propri specialisti in vista dell'autopsia.

Una facoltà che ovviamente potranno esercitare anche i familiari dell'uomo, assistiti dall'avvocato Vittorio Fucci. Giovedì l'incarico sarà affidato dal Pm ai dottori Francesco La Sala, medico legale, Antonio Perna, anatomopatologo e Nicola Vergas, geriatra. L'esame servirà a stabilire cosa abbia scatenato il decesso del 60enne, affetto da disabilità. Un caso al centro delle indagini dei carabinieri della Stazione sangiorgese, che avevano acquisito tutta la documentazione relativa al paziente.