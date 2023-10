Sequestrati filtri e cartine per tabacco dalla guardia di finanza Intervento a San Giorgio del Sannio

Oltre 140 mila tra filtri e cartine per tabacco sono staati sequestrati dalla guardia di finanza. I militari del

Nucleo di polizia economico-finanziaria sono entrati in azione a San Giorgio del Sannio, dove hanno controllato un autoveicolo, condotto da un uomo, che trasportava 147.000 articoli da fumo, destinati alla vendita, in completa evasione della relativa imposta di consumo.

Contestata la vendita non autorizzata di generi di monopoli, per la quale è prevista una sanzione

amministrativa pecuniaria che va da 5.000 a 10.000 euro, l'autista è stato segnato Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.