Lavori a Reino, la Procura chiede di processare nove persone Benevento. A giugno udienza preliminare per amministratori, tecnici e imprenditori

Nove richieste di rinvio a giudizio sono state avanzate dal pm Maria Colucci in una indagine su alcuni lavori a Reino nel 2020. Il 16 luglio è in programma l'udienza preliminare dinanzi al gup Vincenzo Landolfi, che dovrà decidere se spedire a processo o dichiarare il non luogo a procedere nei confronti di Pietro Boffa (avvocato Spartico Capocefalo), responsabile dell'ufficio tecnico del Comune, Antonio Calzone (avvocati Luigi Diego Perifano e Vincenzo Sguera), sindaco, Adriana Pezzuto (avvocato Roberto Prozzo), architetto, Libero Tozzi (avvocati Umberto Del Basso De Caro e Giovanni Palermo), amministratore unico della 'Tozzi srl', Antoine Michael Cocchiarella, Giuseppe Corbo, Luigi Fusco – per tutti l'avvocato Prozzo-, componenti delle commissioni di gara, Pietro Mariano Inglese (avvocato Capocefalo), segretario del Comune, Mario Tozzi (avvocato Mario Tomasiello), assessore.

Le accuse, contestate a vario titolo, vanno dal falso all'abuso d'ufficio, alla turbativa di gara e alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, e sono state ravvisate in relazione ai lavori di ristrutturazione – lotto I e II – dell'edificio scolastico di piazza Municipio, all'intervento di ripristino e miglioramento delle opere di bonifica montana a carattere idraulico – forestale del torrente Reinello, ai lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del'alveo dello stesso corso d'acqua tra due contrade, e di sistemazione idrogeologica e ripristino dissesti sulla viabilità alle località Petrara e Taverna del Ponte.

Attenzione puntata anche sul trasporto in una discarica dei materiali di demolizione, sul principio di rotazione tra i commissari nella composizione della Commissione di gara, e degli inviti nel caso di procedura negoziata.