Per paura si era rifugiata in un bar: lei rimette la querela, prosciolto l'ex Benevento. Accuse riqualificate, non doversi procedere per un 46enne di S. Nicola Manfredi

Poco più di 2 anni fa era stato arrestato, ora per lui è stato dichiarato il non luogo a procedere.E' la sentenza del giudice Grazia Maria Monaco, alla luce della remissione della querela della parte offesa, e dopo aver qualificato come minaccia e lesioni l'addebito iniziale di maltrattamenti, per un 46enne di San Nicola Manfredi.

Difeso dall'avvocato Nicola Covino, l'uomo era stato fermato nel gennaio 2022 dalla Squadra mobile in un'area di servizio in via Nenni, diventata il teatro di un incontro con l'ex convivente, nel corso del quale gli animi si sarebbero surriscaldati.

Secondo gli inquirenti, lui avrebbe aggredito la donna mentre si trovava ancora all’interno della sua autovettura, “afferrandola con violenza per i capelli, trascinandola fuori dal veicolo e strattonandola per farla salire a bordo della sua macchina, nonostante il rifiuto della vittima. Lei aveva perso le scarpe, poi era riuscita a liberarsi e a rifugiarsi nel bar dell'impianto.

Durante l'udienza di convalida, aveva ammesso la lite, anche accesa. L'ho strattonata, è vero, ma perchè lei faceva altrettanto con me, ma non l'ho mai maltrattata né perseguitata, aveva concluso. Era successivamente tornato in libertà con il diveto di avvicinamento alla malcapitata: una misura che adesso, dopo il proscioglimento, ha perso ogni efficacia..