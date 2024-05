Nuovamente sequestrato il ponte che a Vitulano sovrasta il torrente Jerino La decisione del Riesame dopo l'annullamento del primo sequestro da parte della Cassazione

Nuovamente sequestrato il ponte che a Vitulano, alla località Pantanella, sovrasta il torrente Jerino. E' quanto disposto dal Riesame, chiamato a pronunciarsi dopo l'annullamento del primo sequestro deciso a febbraio dalla Cassazione, che aveva trasmesso gli atti ad una diversa sezione del Riesame per una ulteriore valutazione. Un provvedimento, quello del Tribunale, che il Comune di Vitulano, rappresentato dall'avvocato Nico Colangelo, impugnerà ancora dinanzi alla Suprema Corte.

Il sequestro iniziale, come si ricorderà, era stato eseguito nel luglio 2023 dalla forestale sulla scorta di un decreto adottato dal Gip su richiesta della Procura: Era stato adottato in una inchiesta a carico del responsabile dell'area tecnica del Comune di Vitulano,nel mirino la realizzazione del ponte in alternativa al crollo di una preesistente strada adiacente il torrente dovuto alle piogge intense nel gennaio 2023.

Dall’attività investigativa, supportata anche da una consulenza, sarebbe emerso "che il tracciato stradale comprensivo del ponte di attraversamento era stato realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e del Genio Civile in materia di sicurezza idraulica dell’opera, che, peraltro, aveva pure intimato la sospensione dei lavori".