Benevento, Saio è lo stacanovista di Floro Flores Il centrale difensivo giallorosso non ha saltato neanche un minuto nel corso del girone d'andata

Comincerà il prossimo 28 dicembre la preparazione del Benevento, in vista del match interno in programma contro il Crotone, il 5 gennaio, al Vigorito. Si prevedono giorni importanti per i giallorossi, a partire dall'inizio del mercato che probabilmente comporterà delle modifiche, con il Benevento che lavorerà soprattutto in uscita per smaltire la rosa, pur mantenendo alta la concentrazione in entrata, come sottolineato dal presidente Vigorito nell'ultimo appuntamento di Ottogol.

Saio sempre in campo: non ha saltato un minuto

Intanto, tra le rivelazioni del girone d'andata c'è sicuramente Pietro Saio. Il centrale difensivo giallorosso è un vero e proprio stacanovista, considerato che non ha saltato neanche un minuto di campionato, confermandosi un elemento imprescindibile per la formazione sannita guidata prima da Auteri e poi da Floro Flores. Saio è giunto in estate dalla Cavese e in poco tempo si è rivelato uno degli elementi più importanti per lo scacchiere giallorosso, grazie a delle prestazioni più che positive. Non solo Saio, tra i calciatori di movimento che non hanno saltato neanche un minuto nel girone C, ci sono anche Gabriele Rocchi della Casertana e Marco Caldore del Giugliano. Per quanto riguarda il Benevento, dopo Saio i giallorossi più presenti sono Maita e Scognamillo.