Droga comprata attraverso chat su Telegram, i tre minori collocati in comunità La decisione del Gip per i due 15enni ed il 16enne di Telese Terme arrestati dalla polizia

Hanno tutti risposto alle domande del gip del Tribunale per i minori di Napoli, Anita Polito, due di loro hanno in qualche modo ammesso le loro responsabilità, spiegando anche di aver acquistato la droga attraverso una chat su Telegram.

Si è conclusa così l'udienza di convalida dell'arresto di due quindicenni ed un sedicenne di Telese Terme, difesi dagli avvocati Angelo Leone e Giuseppe D'Agostino, operato qualche giorno dagli agenti del locale Commissariato per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come anticipato da Ottopagine, l'intervento era scattato nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina, in una casa cantoniera in disuso nella quale - ssecondo una prima ricostruzione - si trovavano i tre minori, ai quali erano stati sequestrati due bilancini di precisione e circa 300 grammi di hashish e marijuana custoditi, oltre che dagli interessati, nel casolare e in uno zaino. Al termine, il giudice ha disposto per tutti il collocamento in una comunità.