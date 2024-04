Perquisizioni antidroga: due persone denunciate, una terza segnalata per consumo Telese Terme. Quattro le 'visite' compiute dagli agenti del Commissariato

Sono state quattro le perquisizioni antidroga operate in mattinata dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. Nel mirino sono finiti, in particolare, un 45enne un19enne, ai quali, secondo una prima ricostruzione, sono state sequestrate sostanze stupefacenti. Denunciati per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di droga, entrambi sono assistiti dall'avvocato Antonio Leone.

E' stato invece soltanto segnalata alla prefettura, come consumatore, una terza persona trovata con un grammo e mezzo di hashish. Niente 'roba', infine, per l'ultimo destinatario delle 'visite' compiute dai poliziotti. Che alcuni giorni fa, come anticipato da Ottopagine, avevano arrestato due quindicenni ed un sedicenne che erano stati sorpresi con circa 300 grammi di hashish e mariuana acquistati attraverso una chat di Telegram, e due bilancini di precisione, in una casa cantoniera in disuso nella zona della stazione ferroviaria della cittadina termale. Per tutti, dopo la convalida dinanzi al Gip del Tribunale per i minori di Napoli, è stato disposto il collocamento in una comunità-.