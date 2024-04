Picchia e maltratta la moglie, misura cautelare per un 37enne Provvedimento notificato dai carabinieri di Airola

All’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, Ufficiali e Agenti della Stazione CC di Airola, nella giornata odierna, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’

Allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con la modalità di controllo del braccialetto elettronico. Questa la misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Benevento su richiesta della Procura nei confronti di un 37enne di Moiano gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate nei confronti della coniuge.

Le indagini dei carabinieri della Stazione di Airola sono state avviate dopo la denuncia della donna in seguito all’ennesima lite domestica e a un’ultima aggressione. Secondo l'accusa, “Le condotte dell’uomo, nella specie, si verificavano oramai con cadenza giornaliera e si declinavano in episodi di aggressione fisica frequenti anche dinanzi ai figli minori nonché in continue ingerenze in ogni ambito della vita quotidiana della coniuge, impossibilitata a svolgere autonomamente attività lavorativa e sottoposta al costante e pressante controllo del coniuge.

Peraltro, secondo quanto emerso, da ultimo l’uomo aveva aggredito fisicamente la coniuge con pugni e schiaffi nel corso di un banale diverbio, determinando nella giovane la decisione di allontanarsi immediatamente di casa e denunciare l'accaduto”.