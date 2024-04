Sorpreso a rubare gasolio da un escavatore: arrestato L'episodio nella notte a Telese Terme, sul cantiere ferroviario

Lo hanno sorpreso a rubare gasolio da un mezzo in un cantiere per questo un 49enne è stato arrestato.

E' accaduto la notte scorsa, erano passati dieci minuti dopo la mezzanotte quando a Telese Terme, una pattuglia della polizia, durante specifici servizi di prevenzione e repressione dei furti, ha notato un autocarro sospetto parcheggiato vicino all'ingresso del cantiere ferroviario in via San Giovanni sulla S.P. 113. Avendo rilevato che la recinzione di rete metallica sita al lato dell'entrata era stata divelta, l’equipaggio effettuava una verifica all’interno del cantiere per accertare l’eventuale accesso non autorizzato da parte di estranei. Durante la perlustrazione veniva notato un tubo di gomma fuoriuscire dal serbatoio di un escavatore in sosta, nei pressi della quale una persona si nascondeva accovacciata tra i due cingoli del mezzo meccanico, intenta ad asportare del gasolio utilizzando una grossa tanica.

L’uomo, un 49enne residente nella provincia di Caserta, veniva bloccato e condotto presso il Commissariato ove, dopo ulteriori accertamenti e le comunicazioni alla Procura della Repubblica di Benevento, è stato tratto in arresto per furto aggravato e accompagnato presso la casa circondariale di Benevento.

Gli agenti provvedevano anche al contestuale sequestro del materiale utilizzato per perpetrare il furto e dell'autocarro parcheggiato all’esterno del cantiere appartenente alla persona fermata.