"Mia madre è morta perchè le hanno diagnosticato un tumore in ritardo" La denuncia di un 51enne alle Procure di Benevento e Padova

Ha presentato una denuncia, nel novembre 2023, alle Procura di Padova e Benevento, chiedendo che vengano perseguite le presunte negligenze dei medici che hanno avuto in cura sua madre, morta in città il 1 ottobre 2022 per un carcinoma pancreatico di cui sarebbe stata ritardata la diagnosi. Ne è convinto D. P., 51 anni, di Benevento, che da tempo vive in Veneto.

La vittima, F. R., 79 anni, era deceduta dopo oltre un anno dal momento in cui aveva iniziato ad avere dei problemi. Il racconto del figlio parte dal giugno 2021, quando la pensionata aveva iniziato ad accusare dolore continuo in sede epigastrica con irradiamento posteriore, inappetenza, malessere generale. Affetta da iperglicemia ed ernia iatale, si era rivolta prima al medico di famiglia, poi ad una endocrinologa che dopo qualche mese le aveva prescritto una gastroscopia.

La situazione non era migliorata, anzi, al punto che la donna si era ricoverata presso la Nuova clinica Santa Rita, dove le era stata diagnosticata una “diverticolosi in diverticolite”, nonostante una Tac addome, sostiene il 51enne, indicasse presunti elementi di sospetto neoplastico.

La paziente era stata dimessa nel maggio 2022, un mese dopo aveva raggiunto Padova, dove aveva avuto un malore che ne aveva richiesto il trasferimento in ambulanza presso il Pronto soccorso centrale, che aveva successivamente lasciato con una prescrizione di paracetamolo per il dolore. Era rientrata a Benevento, a luglio era stata malissimo ed era stata trasferita al San Pio, dove gli accertamenti avevano restituito la presenza di un carcinoma pancreatico ormai pesantemente metastatizzato.