Certi amori fanno dei giri impossibili e poi ritornano... Benevento. Una storia a lieto fine

Erano appena usciti dall'aula, la scena ha lasciato tutti di stucco. Lui le ha puntato gli occhi addosso, incrociandone lo sguardo, poi ha allargato le braccia. E lei, che fino a qualche minuto prima era pronta a dirgliene di tutti i colori, non ha resistito e gli è andata incontro. Si sono abbracciati a lungo, sono scoppiati in lacrime davanti ai loro avvocati che si erano dati battaglia.

Epilogo a lieto fine, il frame conclusivo di un film o di una serie genere romantico-sentimentale che da sempre riempiono di speranza il cuore di chi li guarda e non vuole sentire ragioni sul fatto che si tratti di una fiction. Non è questo il caso, perchè i protagonisti della storia, residenti in un centro che ricade nel circondario del Tribunale di Benevento, non sono attori navigati del piccolo e grande schermo ma due coniugi che dopo 33 anni di matrimonio e due figli si erano incamminati lungo il tortuoso, complicato e doloroso percorso della separazione.

E' ora di dire basta, aveva tuonato la moglie, convinta che lui avesse un'altra. Non è la prima volta che accade, non sarà certamente l'ultima. Non sopportando, evidentemente, di essere trattata in in certo modo, di essere stata messa da parte, si era rivolta ad un legale, incaricandolo di procedere contro il 'fedifrago' con il quale aveva diviso tutto, da sempre, pur attraversando momenti non semplici.

Una relazione troncata per circa un anno, trascorso tra ricorsi e carte bollate: lei assistita dall'avvocato Cinzia Capone, lui dall'avvocato Pasquale Penna. Ogni tentativo di conciliazione sembrava naufragato, inevitabile il muro contro muro che sempre si registra quando di un rapporto restano soltanto i cocci.

Qualche giorno fa l'appuntamento dinanzi al giudice, per l'ennesima tappa di un iter destinato a sancire definitivamente la rottura. Non è andata così, per fortuna. I due hanno ritrovato d'incanto la loro complicità, si sono gettati alle spalle i rancori accumulati. Perchè, come canta Antonello Venditti, certi amori fanno dei giri impossibili e poi ritornano.