Multato, presenta ricorso con tagliando persona invalida defunta: denunciato L'indagine della Polizia Municipale. Aveva dichiarato di essere al servizio della persona invalida

Gli agenti della Polizia municipale di Benevento hanno denunciato un automobilista che per farsi annullare una multa aveva presentato ricorso in autotutela allegando un permesso adibito a persone invalide e dichiarando che quel giorno fosse al servizio proprio della persona invalida.

Un tagliando che però apparteneva ad una persona deceduta.

Dai riscontri documentali acquisiti anche con l’ausilio di un altro Comando di Polizia Municipale è stato infatti accertato che il permesso invalidi era intestato a persona defunta da oltre due anni. “Convocato presso gli Uffici di via Santa Colomba – psiega il comandante della Polizia Municipale, Pugliese - l'uomo non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione e pertanto veniva denunciato.

L’attività di controllo della Polizia Municipale avviene non solo su strada, ma anche sui ricorsi e sulle dichiarazioni fornite, nonché sull’utilizzo del permesso riservato a persone invalide, al fine di tutelare l’interesse dell’ente e dei cittadini onesti.