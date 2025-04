Benevento, un risveglio atteso da tanto Ripreso il Potenza al sesto posto e tornato ad un punto dal Catania che sabato riposa

Bando agli estremismi, il Benevento ritrova la vittoria (appena la seconda del 2025) e apre qualche spiraglio ad una griglia play off migliore di quella che si poteva sperare. Riprende il Potenza (a quota 49), scappato via dopo la vittoria sulla Casertana, e si riporta a un punto dal Catania (quinto a 50) e a due dal Crotone (quarto a 51, ma domani ha il Foggia allo Scida) e allunga il vantaggio sul Picerno a due lunghezze.

Uno sguardo veloce al calendario è d'obbligo: mancano due giornate alla fine, ma, e questo è un dato importantissimo, sabato prossimo né Catania, né Picerno scenderanno in campo dovendo osservare il turno di riposo. Il Potenza, invece sarà di scena sul campo del Latina del beneventano Bruno, e all'ultima giornata riceverà la visita proprio del Catania. In quanto al Crotone, sabato prossimo sarà a Caserta, sul campo dei rossoblù a caccia di punti salvezza, mentre all'ultima giornata osserverà il turno di riposo. Un bel guazzabuglio, insomma, che può dare una bella rimescolata alle posizioni dal quarto all'ottavo posto.

Della serie “non è mai troppo tardi”... Il Benevento ha finalmente giocato una buona partita nella sua interezza, è stato cinico quando doveva esserlo e ha resistito al ritorno del Cerignola quando sembrava non averne più come nel primo tempo. E così ha trovato l'allungo forse nel momento peggiore.

Nessuna illusione, sia chiaro, dopotutto a questa squadra è mancata proprio la continuità. Ma Auteri ha guardato negli occhi i suoi e gli ha chiesto di far leva su tutto il loro orgoglio e di non perdere mai la dignità. I giallorossi hanno l'occasione per chiudere bene la stagione regolare e riprendersi una posizione più dignitosa nella griglia finale dei play off. Gli estremisti hanno un'altra visione. Pazienza. Il calcio non ha nulla di già scritto, è emozione pura e voglia di guardare avanti. Ricordarsene di tanto in tanto non sarebbe male.