"Taglio bosco non autorizzato, soppressa una dolina carsica", assolto Benevento. La sentenza per il titolare di una società

Assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Graziamaria Monaco per Massimo Rubano, titolare di una società, chiamato in causa da una indagine per fatti che risalivano al luglio 2019, e che si erano verificati alla località Monte Ppugliano di Castelvenere.

A Rubano, difeso dall'avvocato Federico Di Mezza, erano stati contestati un taglio non autorizzato di bosco e la soppressione di una dolina carsica. Accuse per le quali era stato spedito a giudizio, dalle quali, come detto, è stato assolto.