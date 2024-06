Mancata diagnosi, muore una paziente: risarciti i familiari Benevento. La decisione del Tribunale contro il San Pio per un caso del 2020



Ai suoi eredi è stato riconosciuto il risarcimento dei danni. E' quanto deciso dal Tribunale sul ricorso presentato dai familiari di una 71enne di Benevento, assistiti dagli avvocati Pio e Fioravante Orlando, morta al San Pio nel 2020. I legali ricordano che la donna, complice una caduta accidentale, era stata trasportata in ospedale e poi dimessa con una diagnosi di contusione per la quale le era stata prescritta della 'Tachipirina'. Una volta a casa, le sue condizione erano però peggiorare, al punto che era nuovamente tornata al San Pio, dove era stata ricoverata per una progressiva anemizzazione. Successivamente era stata trasferita in rianimazione, dove il suo cuore si era fermato per sempre una shock emorragico. Era il 17 luglio di quattro anni.

Da qui la decisione di rivolgersi alla magistratura per accertare eventuali responsabilità dei medici del pronto soccorso, con il giudice Moretti che aveva nominato un collegio del quale facevano parte il medico legale Monica Fonzo e il dottore Giuseppe Russo, mentre come consulente di parte la scelta era andata sul dottore Vincenzo Gitto.

I due specialisti indicati dal giudice avevano concluso “per una responsabilità dell'ospedale San Pio per un non corretto comportamento dei sanitari che ebbero in cura la paziente all'atto del primo accesso al Pronto Soccorso”, perchè “non veniva praticata una valida diagnosi, nè praticati accertamenti diagnostici necessari ed irripetibili”.

“Purtroppo il servizio sanitario nazionale – commentano gli avvocati Orlando- non riceve più la giusta attenzione. Si nota una enorme indifferenza nei confronti del progressivo indebolimento della sanità pubblica in Italia. Si spera che venga data la giusta attenzione al sistema sanitario e agli ospedali che operano sempre in regime di enorme criticità per investimenti spesso insufficienti”.