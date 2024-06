In auto con arnesi per lo scasso: denunciati tre stranieri Fermati dagli agenti della Volante del Commissariato di Telese Terme lungo la statale Telesina

Tre persone denunciate per possesso di arnesi atti allo scasso e proposte per il foglio di via obbligatorio dal territorio sannita. Si tratta di tre stranieri fermati dagli agenti del Commissariato di Telese Terme mentre percorrevano la statale 372 Telesina a bordo di una Bmw con targhe straniere. Tutti senza fissa dimora e con predenti per furto, viaggiavano in direzione Benevento nel territorio del comune di Solopaca. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati all'interno di uno zaino e sotto il sedile del conducente, arnesi atti allo scasso, sul cui possesso gli stessi fornivano delle versioni discordanti e poco attendibili.