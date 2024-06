Scoppia incendio in un'abitazione, paura per un'anziana: salvata E' accaduto a Castelpagano

Lei, per fortuna, è stata messa in salvo. E' una ultraottantenne che ha rischiato grosso nell'incendio scoppiato nella sua abitazione. E' accaduto a Castelpagano, in una casa a due livelli.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbe partite dalla cucina, danneggiando un bel po' di arredi. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno portato all'esterno, mettendola in sicurezza, l'anziana, ed hanno spento il rogo, evitando che si propagasse.