Segue una ragazza, divieto avvicinamento e braccialetto per 75enne Benevento. L'indagine dei carabinieri

Era diventata la sua ombra, pedinandola ovunque. Un comportamento costato il divieto di avvicinamento (con braccialetto elettronico) ad una ragazza disposto dal gip Pietro Vinetti nei confronti di Antonio C., un 75enne di Benevento. L'indagine dei carabinieri era stata avviata quando una giovanissima aveva denunciato che un uomo, a bordo di un’auto di piccola cilindrata, in diverse occasioni e anche nelle ore notturne, l’aveva seguita, sia all’uscita di casa sia lungo i percorsi per giungere al lavoro o dagli amici, e di essersi convinta che fosse stato lui a forarle uno pneumatico.

L'identità del 75enne è stata accertata partendo dalle verifiche sulla targa dell’autovettura utilizzata, risultata di proprietà di un’amica che, ascoltata come testimone, avrebbe confermato di avergliela prestata più volte: un dato emerso anche dall’analisi dei controlli di polizia sul territorio. A seguire, il riconoscimento fotografico della parte offesa e ora, su richiesta della Procura, l'adozione della misura.

Giovedì l'interrogatorio del 75enne, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.