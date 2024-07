A Pannarano celebrati i funerali di Annibale. "Ora solo silenzio e preghiera" L'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca scrive un messaggio di vicinanza alla famiglia

“Sono fatti di fronte ai quali è importante il silenzio. Ho scritto ai familiari per dire loro che gli sono vicino, esattamente come all'intera comunità di Pannarano. Non servono parole, ma solo il rispetto del dolore di una famiglia e di un intero paese”. Così l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca sui funerali di Annibale Miarelli ucciso dal fratello Benito ora in carcere con l'accusa di omicidio.

Questa mattina, in forma strettamente privata, i funerali di Annibale. Per espressa e anche comprensibile volontà dei familiari la cerimonia è stata celebrata dal parroco di Pannarano e in forma strettamente privata.

Saracinesche abbassate per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Antonio Iavarone presente alla cerimonia al pari degli amici Annibale.