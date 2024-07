Auto fuori strada: una 23enne in prognosi riservata, ferite altre tre persone Benevento. E' accaduto lungo la 90 bis. 2) Scontro tra 2 auto, conducente si allontana: identificato

Una persona in prognosi riservata,altre tre ferite in modo meno grave: è il bilancio dell'incidente accaduto nella notte lungo la statale 90 bis, in territorio di Benevento.

E' qui che, per cause in corso di accertamento, intorno all'una e mezza, una C3 è uscita di strada: al volante una 23enne, soccorsa e trasportata al San Pio, dove i medici l'hanno giudicata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Sono invece stati trasferiti sia al San Pio, sia al Fatebenefratelli, i tre passeggeri. Sul posto sono intervenuti il 118 e, per i rilievi, i carabinieri.

SCONTRO CON FIAT FIORINO, CONDUCENTE DI UNA GOLF SI ALLONTANA: IDENTIFICATO

Un altro incidente si è invece verificato in serata a Sant'Angelo a Cupolo, all'altezza dell'incrocio Pastene- San Nicola Manfredi. Un tratto della provinciale diventato il teatro dell'impatto tra una Golf, il cui conducente si è allontanato, ed un Fiat Fiorino guidato da un 58enne che il 118 ha accompagnato al San Pio. I carabinieri sono poi risaliti al guidatore della Golf, individuato in un 30enne di Sant'Angelo a Cupolo.