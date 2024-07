Tragico incidente sul lavoro, muore un 60enne a Paduli L'uomo stava eseguendo dei lavori in prossimità di una serra sul suo trattore con il retroescavatore

Dramma questa mattina all'alba nelle campagne di Paduli per un incidente sul lavoro in seguito al quale ha perso la vita un 60enne di Apice. L'uomo stava eseguendo dei lavori in prossimità di una serra quando è rimasto schiacciato tra la cabina del suo trattore Fiat e il retroescavatore che aveva installato dietro al mezzo agricolo.

Secondo una primissima ricostruzione sembra che il malcapitato stesse effettuando uno scavo per smontare la struttura della serra quando, per cause ancora in corso di accertamento ha urtato tra il retro della cabina e il macchinario utilizzato.

scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, i sanitari dell'Unità di Rianimazione del 118 Croce Rossa e i carabinieri della Compagnia di Benevento. tutto inutile, purtroppo. al loro arrivo per il 60enne non c'era più nulla da fare. su disposizione del magistrato sul posto anche il medico legale per una prima ispezione.

Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.