Da Benevento a Castel del Lago contromano, fermato dalla Polizia Tante le chiamate al 113. Bloccato dalla Volante prima del casello autostradale

Momenti di autentica paura nella serata di ieri per decine di automobilisti che percorrevano il tratto dal casello autostradale di Castel del Lago a Benevento che si sono trovati di fronte in contromano un Fiat Doblò guidato da un pensionato sannita che è stato poi fortunatamente fermato dagli agenti della Volante accorsi sul Raccordo A09 dopo le tante segnalazioni arrivate al 113.

L'uomo, un 65enne, è stato fermato prima dei caselli di immissione all'autostrada. Appena sceso dal veicolo per i primi controlli, l'automobilista, spiegano dalla Questura “manifestava un evidente equilibrio precario e pronunciava frasi sconnesse tanto da rendere opportuno l’alcoltest che ha confermato un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge”. Immediatamente per lui è scattato il ritiro della patente mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.