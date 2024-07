Scontro frontale tra due trattori, uno si ribalta: ferito e paura L'incidente è accaduto a Castelpagano. A Morcone in fiamme una una terna

Singolare incidente stradale nella mattinata di oggi nelle campagne di Castelpagano dove due trattori gommati si sono scontrati frontalmente mentre percorrevano oin senso opposto una strada comunale.

Violento l'impatto che ha provocato il ribaltamento di uno dei due mezzi agricoli. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, l'auto medica e l'ambulanza da Morcone e l'unità rianimativa della croce rossa 118 con i carabinieri.

Per uno dei due conducenti si è reso necessario il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Benevento per le ferite riportate. Resta ora da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

A contrada Piana di Morcone, invece, vigili del fuoco del distaccamento di San Marco e del comando provinciale di Benevento in azione per una terna in fiamme.

Si tratta di una pala gommata con un escavatore sul retro che si trovava in sosta nei pressi di alcune abitazioni.