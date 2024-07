Indagato per droga dalla Dda, assolto un 42enne di Airola La sentenza del Tribunale di Napoli per Luigi Centonze

Tre anni fa era stato coinvolto in una indagine antidroga della Dda, ora è stato assolto. E' la sentenza del Tribunale di Napoli per Luigi Centonze (avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio), 42 anni, di Airola, che nel 2021 era stato colpito dal divieto di dimora nel Sannio e nel Napoletano – la misura era poi stata annullata dal Riesame- disposto con una ordinanza che aveva interessato anche altre 50 persone. Per lui l'accusa di associazione ai fini di spaccio, aggravata dal metodo mafioso, con l'agevolazione di un clan del Parco Verde di Caivano.