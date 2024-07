Dramma a San Giorgio del Sannio, 64enne trovato morto Il corpo in un terreno alle porte di Apice: inutili i soccorsi

Lo hanno trovato senza vita in un terreno. Inutili, purtroppo, i soccorsi per un 64enne che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe deciso di troncare i conti con la propria esistenza. L'uomo è stato rinvenuto nella serata di ieri sotto un albero, in un terreno nel territorio di San Giorgio del Sannio, non lontano da Apice. A far scattare l'allarme sono stati alcuni familiari. Sul posto sono accorsi i sanitari dell'unità di rianimazione del 118 Croce Rossa e i carabinieri. Al loro arrivo, purtroppo, per l'uomo non c'era già niente da fare.