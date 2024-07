Denaro contante ed oggetti d'oro, anziana truffata: due arresti E' accaduto a Vicenza, fermata anche una 42enne di Benevento

Lui napoletano – Gennaro D. G., 49 anni-, lei – Veronica P., 42 anni- di Benevento, ma domiciliata nel capoluogo partenopeo. Li hanno arrestati i carabinieri di Vicenza, che li ritengono i presunti responsabili di una truffa della quale avrebbe fatto le spese un'anziana dalla quale si sarebbero fatti consegnare circa 500 euro in contanti e numerosi oggetti d'oro.

Resta da capire quale, tra le tante in circolazione, sia stata la 'storiella' che gli indagati avrebbero utilizzato per tendere la trappola nella quale la pensionata è finita. Tra le più 'gettonate' c'è quella del falso incidente stradale accaduto ad un familiare del 'bersaglio di turno', al quale, come è capitato in tantissimi casi anche nella nostra provincia, viene chiesto l'esborso di una somma per risarcire la vittima o per evitare un fantomatico arresto. Un fenomeno che non accenna a diminuire, che colpisce le persone sole ed in là con gli anni, le più deboli ed indifese.

Fermati dai militari, il 49enne e la 42enne, difesi dagli avvocati Nazzareno Fiorenza e Gerardo Giorgione, sono ora nelle camere di sicurezza dell'Arma, in attesa della convalida e della direttissima.