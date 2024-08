Ritrovato senza vita l'anziano scomparso in mattinata Il corpo dell'81enne rinvenuto in zona Monteguardia

Epilogo tragico a Benevento per l'81enne scomparso in mattinata in zona Pacevecchia per cui subito erano state attivate le ricerche, anche con un importante tam tam social.

L'uomo era stato visto per l'ultima volta nei pressi di un esercizio commerciale della città, prima di far perdere le proprie tracce. Per le ricerche si erano attivati i vigili del fuoco, concentrando le operazione proprio nell'area di Pacevecchia e utilizzando l'area del campo da rugby messa a disposizione dalla società.

In serata il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo in contrada Monteguardia: sul posto le forze dell'ordine, il medico legale e i vigili del fuoco. Restano da stabilire le cause del decesso, che non si esclude dalle primissime ipotesi possa essere legato ad un malore.