Dramma a Buonalbergo, trattore si ribalta: muore un 78enne Il pensionato era alla guida del mezzo lungo una strada comunale. La vittima originaria di Arpaise

E' un 78enne originario di Arpaise la vittima dell'incidente agricolo registrato nel pomeriggio alla contrada Fontanone nel territorio di Buonalbergo.

E' qui che il pensionato, che stava percorrendo una strada comunale, ha perso il controllo del suo trattore Same che, dopo essere finito in una cunetta si è ribaltato. Da accertare le cause dell'incidente. Tra le ipotesi non è esclusa anche quella di un malore.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento, i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Successivamente la salma, su disposizione del magistrato, è stata trasferita presso l'obitorio del San Pio di Benevento. Sequestrati invece sia il trattore che il carrello agricolo.