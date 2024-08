Nuovo nubifragio nel Sannio, strade allagate e tombini saltati Paura in via Galanti e nelle zone basse di Benevento per accumuli di acqua

Nubifragio nel Sannio anche questo pomeriggio. Dopo l'evento eccezionale registrato martedì anche a Benevento, un nuovo violento temporale ha interessato i centri del Mediocalore, Hinterland fino ad arrivare a Benevento e in altre zone della provincia. Raffiche di pioggia violentissime che hanno provocato paura specialmente per gli abitanti di quelle zone che dovettero fare i conti con l'alluvione del 2015.

Anche stavolta mezz'ora di pioggia torrenziale che ha allagato strade, qualche sottopasso e scantinato. Sistema fognario di ricezione delle acque di scolo in tilt. Paura per una famiglia in via Galanti, al Rione Libertà, dove l'acqua è salita fino al primo gradino di accesso all'abitazione. Lavoro per i vigili del fuoco, subissati di chiamate, polizia e carabinieri intervenuti in ausilio in alcuni punti sia in città che in provincia. Alberi e rami su alcune strade che hanno rallentato il traffico.