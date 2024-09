Moto contro carcassa di cinghiale sul Raccordo, ferito centauro In ospedale un professionista di Benevento. Incidente tra Benevento Centro e Stadio

Poteva avere un esito ben più grave l'incidente stradale accaduto qualche sera fa lungo il Raccordo A09 tra le uscite di Benevento Centro e Benevento Stadio, in direzione di San Giorgio del Sannio, per un centauro che viaggiava a bordo di una moto che si è scontrata con un cinghiale morto precedentemente, probabilmente dopo essere stato investito da un mezzo pesante.

L'impatto ha fatto perdere l'equilibrio all'uomo, un professionista di Benevento, che è rovinato a terra ferendosi ad un arto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale.

Episodio che deve tenere accesi i riflettori sul gran numero di ungulati presenti nel Sannio. In questo caso, l'animale ha evidentemente trovato o aperto un varco nella recinzione che costeggia la superstrada ed è quindi finito sulla carreggiata.

Fortunatamente il centauro, in sella ad una Ducati, non percorreva l'arteria a forte velocità ed è riuscito per questo a frenare in tempo e a colpire l'ostacolo in maniera non violenta.