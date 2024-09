Lancia droga dal finestrino prima di essere fermato: arrestato Agenti del Commissariato di Telese Terme hanno fermato 46enne e sequestrato 140 grammi di hashish

Detenzione ai fini di spaccio di droga l'accusa per un 46enne originario di Nuoro, ma residente a Campobasso, arrestato dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. L'uomo è stato trovato in possesso di un panetto di Hashish di 100 grammi.

Droga che, secondo l'accusa, quando ha capito di essere finito nel mirino degli agenti, l'indagato ha lanciato dal finestrino. Il panetto è stato immediatamente recuperato dai poliziotti che hanno anche sequestrato ulteriori 40 grammi di della stessa sostanza trovati invece nell'auto.

Al termine dell'operazione, la droga è stata sequestrata mentre l'uomo è stato trasferito in carcere.

Sempre gli agenti del Commissariato di Telese Terme, ieri, hanno denunciato un rumeno per guida senza patente con l’aggravante della reiterazione della violazione nel corso del biennio. Allo stesso veniva anche notificato foglio di via obbligatorio e allontanamento – precedentemente emesso - dal comune di Caserta per due anni.