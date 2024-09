Colpo dei ladri nell'abitazione di un pensionato a Pietrelcina Forzata una finestra e rubati gioielli. Indagano i carabinieri

Ladri in azione a Pietrelcina dove nel mirino è finita l'abitazione di un pensionato. Approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, i malviventi hanno forzato ed aperto una finestra al piano terra dell'edificio nel centro del paese. Una volta all'interno i ladri hanno rubato alcuni oggetti in oro per un valore di oltre mille euro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini.