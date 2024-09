Donna scivola in un dirupo, salvata dai vigili del fuoco La malcapitata, ferita ad una gamba, è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale

Momenti di paura questa mattina per le sorti di una donna scivolata in un dirupo mentre percorreva a piedi un sentiero nel territorio che da Solopaca conduce a Vitulano. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Telese terme e il Nucleo Saf dalla centrale di Benevento con i soccorritori del 118.

Non semplici le operazioni per recuperare la malcapitata ferita ad una gamba. Con tecniche speleo alpino fluviali i vigili del fuoco hanno tratto in salvo la donna poi affidata alle cure dei sanitari. Necessario il trasferimento in ospedale a causa delle ferite riportate.