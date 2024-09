Rifiuta di farsi identificare, denunciato un automobilista L'uomo era stato fermato per un controllo dagli agenti della Polizia Municipale

E' stato denunciato per essersi rifiutato di fornire i propri documenti d'identità e la patente. Per questo gli agenti della polizia municipale di Benevento, coordinati dal comandante Giuseppe Vecchio, hanno denunciato per violazione dell’art. 651 del codice di procedura penale un automobilista di Benevento. L'uomo è stato fermato per un controllo di polizia stradale, finalizzato, spiegano dal comando della polizia locale “alla repressione delle condotte integranti violazioni al codice della strada”. Il comandante Vecchio assicura “tolleranza zero contro chi assume simili condotte che cercano di ostacolare l’operato dei propri uomini”.