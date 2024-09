Volto coperto da passamontagna, raid dei ladri in una sala slot I malviventi nella notte a San Giorgio del Sannio hanno rubato una macchina cambia monete

Ladri in azione la scorsa notte a San Giorgio del Sannio dove nel mirino è finita una sala slot. In azione quattro banditi con il volto coperto. Dopo aver forzato ed aperto un ingresso, gli autori del raid hanno rivolto le loro attenzioni ad una macchina combia soldi, con all'interno alcune miglia di euro, caricata in auto e portata via. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le ricerche dell'auto con a bordo i quattro banditi.