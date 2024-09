Vigili del Fuoco, il comandante Mario Bellizzi a Benevento Il saluto all'ingegnere Raffaella Pezzimenti

Si è svolta oggi presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento il passaggio di consegne tra il Comandante uscente Raffaella Pezzimenti, che dopo tre anni di permanenza nel Sannio, assumerà il comando della Scuola di Formazione Operativa di Montelibretti, in provincia di Roma, ed il nuovo Comandante Mario Bellizzi, proveniente dal comando Provinciale di Avellino.

La cerimonia si è svolta nella sala convegni del Comando ed ha visto la partecipazione del personale operativo amministrativo e tecnico che ha omaggiato l’ingegnere Pezzimenti apprezzata per il lavoro fin qui svolto alla guida dei caschi rossi sanniti.

L’ingegnere Mario Bellizzi è laureato in Ingegneria Civile Sezione Edile presso l’Università degli studi di Napoli Federico II con una tesi in “Dinamica delle Costruzioni e Ingegneria Sismica”. Proviene dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino dove ha svolto le funzioni di Primo Dirigente nell’ultimo quadriennio.

Nella sua ultra trentennale carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha prestato servizio tra l’altro, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari-Ufficio di Staff del Capo Dipartimento, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli nelle vesti di Direttore Vicario e presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino. Esperto tra l’altro, in opere provvisionali nelle emergenze sismiche.