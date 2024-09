Urban Nature: oggi l'evento nei giardini Angela Merici Promosso dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città

Al via oggi alle 20, presso i Giardini Angela Merici Urban Nature, che giunge nel 2024 alla sua VIII edizione: un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Anche Benevento celebrerà l'armonia della Natura aderendo ad Urban Nature 2024.

Il WWF Sannio, Presidente Camillo Campolongo, grazie alla collaborazione del Comune di Benevento, con l'assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini e l'assessore all'ambiente, Alessandro Rosa, ospitati dalla Unità Pastorale San Filippo Neri, guidata da don Marco Capaldo, offrirà alla città un momento artistico tra letture recitate e danza, curati magistralmente dall'Associazione Arga': arte, cultura, sport e spettacolo, Presidente dell'associazione e direttore artistico della Compagnia nata in seno a questa ultima, Gabriele Notari De Luca.

Hanno subito aderito all'iniziativa i Clubs Service Rotary Benevento, Presidente Erminia Mazzoni; Lions Benevento Host, Presidente Stefania Pavone e Lions Arco Traiano, Presidente Maria Teresa Spina.

Introdurrà la serata Luigi Marino, referente del progetto Urban Nature e Presidente del Comitato di Quartire Centro Storico.