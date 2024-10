Ladri dei distributori di bevande scatenati nelle scuole Ancora un colpo ai danni dell'azienda che installa le 'macchinette' negli istituti

L'anno scolastico è cominciato nei peggiori dei modi per la Dimatic Service, l'azienda proprietaria dei distributori per snack e bevande che si trovano in numerose scuole del Sannio.

La scorsa notte, infatti, un nuovo colpo dopo quelli messi a segno alla Sant'Angelo a Sasso e al Galilei – Vetrone di piazza risorgimento negli ultimi giorni.

Questa volta i ladri sono entrati all'interno della succursale della Sant'Angelo a Sasso al quartiere Capodimonte. Sempre identiche le tecniche utilizzate: dopo aver forzato una porta d'ingresso, i malviventi hanno scassinato il distributore e portato via i soldi dalla gettoniera.

Questa mattina alla riapertura l'amara sorpresa. Sul posto le forze dell'ordine per la costatazione, la terza in pochi giorni.