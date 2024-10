Distributori di bevande nel mirino dei ladri in pieno giorno all'Unisannio Balordi in azione all'interno dell'edificio R Cost di via Traiano. Indaga la Polizia

Eravamo abituati a raccontare dei furti negli istituti scolastici il lunedì dopo la chiusura per il fine settimana. Stavolta, invece, i ladri hanno agito in pieno giorno e sempre per colpire i distributori di snack e bevande installati all'interno dell'edificio R Cost dell'Università del Sannio in pieno centro storico a Benevento. L'autore del colpo, questa volta non ha avuto bisogno di forzare porte. L'edificio infatti era aperto al pubblico. Dopo aver forzato e rotto lo sportello della macchinetta, il balordo ha preso i soldi che erano custoditi nella gettoniera e si è allontanato in gran fretta. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini. Sconfortato e non poco il responsabile della Dimatic Service, l'azienda che installa i distributori nelle scuole e che ormai troppo spesso subisce danni per via dei furti messi a segno.