Ladri in una casa a Sant'Agata, rubati fucile, pistola e proiettili Colpo alla località Laiano. Indagano i carabinieri

Ladri in azione in un'abitazione alla località Laiano di Sant'Agata de' Goti nella serata di ieri.

Secondo una prima ricostruzione, dopo aver forzato un infisso, i ladri sono entrati nell'appartamento dal quale hanno portato via un fucile, una pistola oltre che proiettili e cartucce in dotazione ad entrambe le armi. Al rientro l'amara sorpresa per i proprietari che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini ed effettuato un sopralluogo per cercare di identificare gli autori del furto.