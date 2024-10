Droga, assolto in Appello un 44enne di Airola L'uomo era stato condannato ad un anno per spaccio, ora l'assoluzione

La III Sez. della Corte d’Appello di Napoli ha riformato la sentenza di condanna del Tribunale di Benevento ed ha assolto Luigi Centonze (avvocato Vittorio Fucci), 44 anni di Airola, dall’ accusa di spaccio di 120 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e marijuana. In particolare il Centonze in primo grado, nel 2019 era stato condannato dal Tribunale di Benevento, alla pena di 1 anno di reclusione, perché accusato dello spaccio aggravato di sostanze stupefacenti, commesso in Airola nel novembre 2018, di 100 grammi di droga tra cocaina e marijuana, occultata in un borsello. Ora l'assoluzione.