Precipita dal quinto piano di un palazzo, grave una donna E' accaduto a San Giorgio del Sannio

E' precipitata nel vuoto da un appartamento al quinto piano. E' accaduto in serata a San Giorgio del Sannio, la vittima è una donna ora ricoverata in gravi condizioni al San Pio. Secondo una prima ricostruzione, la malcapitata sarebbe finita nel vuoto da un balcone, finendo sull'asfalto di fronte ad un supermercato. Soccorsa, è stata immediatamente trasportata in ospedale.

Sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini.

IN AGGIORNAMENTO