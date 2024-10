Scontro frontale tra due auto a Pontecorvo, quattro feriti Una delle persone coinvolte in codice rosso al San Pio

È di quattro persone ferite il bilancio dell'incidente stradale registrato questa sera lungo la statale Appia, a contrada Pontecorvo, alle porte della città.

Lo scontro, frontale, è avvenuto tra due auto nei pressi della nuova rotonda.

scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con tre ambulanze, gli agenti della Volante, la polizia municipale e i vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza una delle due auto alimentate a gpl. Quattro le persone ferite e trasportate in ospedale, una in codice rosso.

Traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorso e per via dei. Rivoli che invadono la carreggiata.