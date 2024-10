Bmw rubata con ladri a bordo fugge all'alt della Polizia Inseguimento lungo la Telesina: recuperati arnesi per lo scasso e l'auto

Notte movimentata, quella scorsa, lungo la Strada statale Telesina nei pressi di Solopaca dove una Volante del Commissariato di Telese Terme ha intercettato e cercato di bloccare una Bmw 320 di colore nero con quattro persone a bordo.

Quando il conducente ha capito di essere finito nel mirino dei poliziotti, che avevano azionato lampeggianti e sirena per bloccare la corsa del veicolo, invece di fermarsi ha accelerato. Ne è nato un lungo inseguimento: la vettura ha imboccato lo svincolo per Telese per poi bloccarsi all'improvviso. Dall'abitacolo sono scesi i quattro balordi, tutti di corporatura esile e vestiti di nero, che sono scappati in varie direzioni nei vigneti ed uliveti che costeggiano lo svincolo della superstrada.

Le ricerche, anche con l'ausilio dei carabinieri e dei vigili del fuoco, non hanno purtroppo portato all'individuazione dei fuggitivi che per ora sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Sequestrata invece la Bmw, risultata rubata a Frosinone qualche settimana fa. All'interno del bagagliaio i poliziotti hanno rinvenuto un cacciavite, una smerigliatrice e due arnesi in ferro del tipo "piede di porco" ora al vaglio della polizia scientifica per rilevare eventuali impronte.